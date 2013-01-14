حلواني إخوان نمو المبيعات في مصر وراء قفزة الأرباح آخر تحديث: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة "حلواني إخوان"، صالح حفني, "إن سبب نمو أرباح الشركة يعود إلى بدء تشغيل مصنع اللحوم في مصر، حيث تشكل اللحوم نحو 85% من مبيعات الشركة في مصر، ومع تشغيل التوسعة الجديدة ارتفعت الطاقة الإنتاجية، من 1100 طن إلى 1800 طن شهرياً.



وأضاف حفني في لقاء مع "العربية"، أن عوائد الشركة من مصر تمثل حوالي 55 % مقارنة بـ45% المتبقية من السعودية، ولكن نسبة الأرباح المحقق من مصر أعلى من السعودية حيث تمثل 65% من إجمالي أرباح الشركة مقابل 35% في المملكة.



وسجلت "حلواني إخوان" قفزة كبيرة بنحو 60% في أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي, لتسجل حوالي 25 مليون ريال.



وقال حفني، "وصلنا إلى ذروة الطاقة الإنتاجية في مصنع الحلاوة والطحينة أيضا في مصر، مما ساهم في فتح أسواق جديدة للتصدير وتوفير العملة الصعبة خلال الربع الثالث، وهو ما ساهم بشكل إجمالي في زيادة حجم المبيعات".



وحول أسعار المواد الخام رئيس "حلواني إخوان"، أوضح أن أسعار المواد الخام كانت ثابتة خلال الربع الرابع من العام الماضي، ولكن هناك تذبذبا في أسعار بعض المواد مثل السمسم واللحوم، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار المواد الأولية سيؤثر على كافة الصناعات الغذائية خلال العام 2013، مشيرا إلى أن الشركة تتعامل بحذر ومتابعة دقيقة في كافة الاسواق، وصولاً لتحقيق نفس مستويات الأرباح خلال العام الجاري.



وحول انخفاض سعر صرف الجنيه المصري، قال حفني إن الشركة كانت حريصة خلال الفترة الماضية على توفير الدولار للاستفادة من أي تذبذب، مشيرا إلى أن سعر 6.50 جنيه مقابل الدولار سعر مقبول في الوقت الحالي إلى أن تتم إعادة دراسة أسعار منتجات الشركة هناك.



وأبان أنه إذا وصل الدولار إلى 7.50 جنيه ستكون هناك مشكلة كبيرة ليس لشركة "حلواني إخوان" فقط ولكن لجميع الشركات العاملة في الأسواق المصرية.



وأسار إلى أن الشركة تعمل على فتح باب التصدير لتغطيتها بأكبر كمية من المنتجات وجاري البحث في الوقت الحالي في القاهرة على مدى الفائدة من فتح أسواق جديدة وذلك بهدف تخفيف الضغط على انخفاض سعر صرف الجنيه المصري.



وعلى مدار عام 2012, ارتفعت أرباح "حلواني إخوان" بحوالي 8% مقارنة مع عام 2011, لتصل إلى 87 مليون ريال, بدعم من زيادة المبيعات, على الرغم من ثبات أسعار البيع خلال العام.