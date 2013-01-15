بنك البلاد إجمالي التعثر أقل من 4 من محفظة القروض آخر تحديث: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الأول 1434 هـ - 15 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لبنك البلاد السعودي، خالد الجاسر، إن نسبة القروض المتعثرة تشكل أقل من 4% من إجمالي محفظة القروض في البنك.



وأضاف الجاسر في مقابلة مع قناة "العربية" أن البنك سيواصل المحافظة على سياسة تجنيب المخصصات في 2013، على أن تكون في نفس المستويات السابقة.



ولفت الجاسر إلى أن المخصصات تغطي بالفعل أكثر من 100% من إجمالي القروض المشكوك في تحصيلها، مشيراً إلى أن المخصصات نوعان: الأول مخصصات لتغطية القروض، والثاني احتياطي ومخصصات عامة تغطي إجمالي المحفظة ككل.



وقال الجاسر "البنك لديه استراتيجة طويلة الأجل، ونسير على نفس النهج، معدل الأرباح شهد زيادة بـ185%، ونظل أفضل مقارنة بالعام السابق، حتى لو استبعدنا قيمة الأرباح الاستثنائية وعندها سيكون نمو الأرباح بنحو 73%".



وكانت أرباح بنك البلاد خلال الربع الأخير من عام 2012، قد ارتفعت بنحو 47%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، لتسجل حوالي 157 مليون ريال، وذلك بفضل ارتفاع الدخل من الأنشطة الرئيسية، وسجلت الأرباح ارتفاعاً بحوالي 30%، مقارنة بالربع السابق.



والجدير بالذكر أن أرباح "بنك البلاد" قفزت بـ185% خلال عام 2012، مقارنة مع 2011 لتسجل 942 مليون ريال.



وقال البنك إنه إضافة إلى ارتفاع الدخل من الأنشطة الرئيسية، فقد حقق مكاسب غير تشغيلية استثنائية بـ373 مليون ريال، ناتجة عن بيع أرض مملوكة له في الربع الأول من العام الماضي.