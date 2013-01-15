مخصصات مصرف الإنماء تغطي 200 من القروض المتعثرة

قال الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء السعودي عبدالمحسن الفارس، في مقابلة مع قناة العربية، إن الإحتياطي الذي تم تجنيبه وصل إلى حوالي 400 مليون ريال، خلال عام 2012.
وأشار الفارس إلى أن مخصصات البنك تغطي 200%، من القروض المشكوك في تحصيلها.
وأرجع الفارس ارتفاع أرباح المصرف في 2012، إلى نمو العمليات وزيادة دخل الأنشطة الرئيسية.
وقفزت أرباح مصرف الإنماء في الربع الأخير من العام السابق بـ53%، مقارنة بمستواها من عام 2011، لتبلغ 208 ملايين ريال، وهي مطابقة لتوقعات المحللين، كما ارتفعت الأرباح بـ6%، مقابل الربع الثالث.
أما على مدار العام، فقد قفزت الأرباح بنسبة 70%، مقارنة بعام 2011، لتحقق 733 مليون ريال.
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