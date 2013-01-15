مصر تؤكد قرب تسوية جميع المنازعات مع المستثمرين

قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح في مقابلة مع قناة العربية إن بلاده ستصل إلى تسوية كافة المنازعات مع المستمرين في وقت قريب.
وأضاف صالح للزميلة كارينا كامل في لندن أن اللقاءات مع المستثمرين المتوقعين في مشاريع "محور قناة السويس" ستتمخض عن طرح بعض المشاريع خلال الربع الأول من العام الجاري.
ولفت صالح إلى أن تسوية بعض المنازعات ستستغرق وقتا لصدور أحكام قضائية بشأنها، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل بالفعل حالياً على إعادة ثقة المستثمرين والتواصل معهم.
وأكد وزير الاستثمار المصري عزم الحكومة طرح مشاريع في محور قناة السويس قريبا.
عاجل