العوهلي انخفاض أسعار المنتجات وراء تراجع أرباح سبكيم

حققت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، صافي الربح عن العام 2012 بلغ نحو 601.2 مليون ريال، مقابل 705.9 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 14.8%.وقالت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" إن الانخفاض الحاد في أسعار معظم منتجات الشركة خلال عام 2012، كان له الاثر الرئيسي في انخفاض النتائج المالية للشركة عن نفس العام.

وأوضحت أن عام 2012، شهد تحسناً في الأداء التشغيلي لمصانع الشركة حيث ارتفعت كميات الانتاج بنسبة 4% وبالتالي ارتفاع كميات المبيعات مقارنة بالعام الماضي مما ساهم بشكل نسبي في الحد من تراجع نتائج أعمال الشركة.



من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة سبكيم احمد العوهلي، وفي لقاء خاص مع قناة العربية، إن أسعار منتجات "سبكيم" تراجعت بنسبة تتراوح بين 10 الى 20% خلال عام 2012.



وتوقع أن يكون اداء قطاع البتروكيماويات في العام الجديد 2013، مماثلا لادائه العام الماضي.



وبلغ صافي ربح الشركة عن الربع الرابع من عام 2012 حوالي 157.7 مليون ريال، مقابل 211.2 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 25.3%، ومقابل 155.8 مليون ريال للربع السابق وذلك بارتفاع قدره 1.2%.



وبلغت ربحية السهم عن العام 2012 نحو 1.64 ريال، مقابل 1.93 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.



وعزت الشركة في بيانها سبب انخفاض الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض هوامش الربح نتيجة انخفاض أسعار المنتجات وارتفاع أسعار اللقيم من مادتي البيوتان و الإيثلين، فيما أرجعت سبب الانخفاض خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى الانخفاض في أسعار المنتجات.



ويعود سبب الارتفاع النسبي خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق من العام الحالي إلى التحسن الطفيف في أسعار معظم منتجات الشركة عن ما كانت عليه في الربع السابق.