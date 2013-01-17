استمرار الجدل بشأن تنفيذ خطة الضرائب الجديدة في مصر آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04 المصدر: العربية.نت

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لا يزال الجدل محتدماً في مصر حول آلية الضرائب التي تعتزم الحكومة تنفيذها والتي ستشهد في حال تطبيقها زيادة على الضرائب المفروضة على الشركات.







حول هذا الموضوع قال الرئيس التنفيذي لمجموعة عامر منصور عامر في مقابلة مع قناة العربية إن زيادة إيرادات الدولة يمكن أن تتم عبر قنوات أخرى غير الضرائب.



وأضاف عامر للزميلة كارينا كامل في لندن "توجد مصلحة عليا للبلد أهم من مصلحتنا كرجال أعمال، إلا أن زيادة الإيرادات لا تكون بفرض ضرائب ولا يعتبر التوجه الأمثل، ولكن من خلال فتح مشروعات جديدة".



وأوضح عامر أن تخفيض الضرائب جيد جداً للحد من التهرب وبدلا من زيادة الضرائب، كان يجب التفكير في إدخال قطاعات جديدة غير رسمية يتم تقديم تسهيلات ضريبية لها ستضاعف الإيرادات العامة للدولة.



وأشار عامر إلى أن كل وزير أو مسؤول كبير لديه إمكانية زيادة الإيرادات عبر منح عشرات الرخص التي ستدخل البلد مليارات مصر بحاجة إليها.