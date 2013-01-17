الزبن لـالعربية استقالتي من رئاسة ألافكو تطبيقا للقانون آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04 المصدر: العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة ألافكو الكويتية أحمد الزبن "إن استقالتي أمر حتمي تطبيقا للمرسوم بقانون للشركات رقم 25 لسنة 2012".



وأضاف الزبن في اتصال هاتفي مع قناة العربية "المادة 214 من قانون الشركات تنص على عدم جواز الجمع بين رئاسة مجلس الإدارة والرئاسة التنفيذية للشركات، وكان لا بد من الامتثال للقانون، ففضلت أن أستمر في عضوية مجلس الإدارة واستقلت من منصب الرئيس التنفيذي".



ولفت الزين إلى أن القانون نافذ، إلا في حال تمت الموافقة على تعديله من البرلمان، وفي حال تمت الموافقة على جواز الجمع بين منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة فسأعود لوضعي كم كان وفقاً للقانون.



وأبدى الزين أسفه مما أحدثته استقالته من أصداء غير جيدة في الأسواق، وقال "لم أقصد منها ذلك أبداً".



وأوضح الزين أنه تم تأييد مقترح بإدراج ألافكو في إحدى البورصات الأجنبية، وهذه يتبعها بعض الأمور من بينها مخاطبة الجهات الكويتية وتعيين مستشار لغرض الإدراج.