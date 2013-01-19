الإمارات تعتزم التركيز على تطوير القطاعات غير النفطية آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: العربية.نت

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أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان المنصوري، في مقابلة مع قناة "العربية" إن نسة نمو اقتصاد بلاده العام الجاري ستكون بنسبة 4%، التي وصلتها في العام 2012، وذلك بالنظر إلى أسعار النفط والتطورات الاقتصادية.



وقال المنصوري "أكون متحفظا إذا قلت إن الاقتصاد سينمو بنسبة 4% في 2013. سنركز على تطوير القطاعات غير النفطية".



وأضاف المنصوري "هناك ثوابت واضحة في اقتصاد الإمارات، حيث استطاع أن يخرج من الأزمة المالية بثبات وبقرارات واضحة من قبل الحكومة التي اتخذت قرارات نعمل على تنفيذها كفريق عمل واحد".



ولفت المنصوري إلى وجود توجه واضح لدى الحكومة بتنمية قطاعات تتعلق بالابتكار وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الإجمالي للدولة.