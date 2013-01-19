الطاقة الإنتاجية لشركة كيمانول تصل إلى 96 في 2012 آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة "كيمانول"، خالد الربيعة، إن انخفاض الأرباح في الربع الرابع يعود لعدة أسباب، من بينها تردد عدد من الزبائن في التخزين، ما خفض الطلب الإجمالي، إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض مواد الخام الرئيسية.







وأضاف الربيعة في مقابلة مع قناة "العربية" أن كمية البيع انخفضت بشكل كبير في الربع الأخير من 2012، ما دفعنا إلى تخفيض الأسعار لجذب الزبائن ورفع كميات المبيعات.







وأشار الربيعة إلى أن "عام 2012، شهد أيضاً قيام الشركة بعمل الكثير من الدراسات لتطوير استراتيجية السنوات المقبلة، وما يصرف الآن يتم تحميله في نفس الربع".







ولفت الربيعة إلى أن الربع الرابع عادة ما يكون حيوياً، لأنه يعكس تصحيح مسار العام.







وقال الربيع "إن كيمانول تقوم بالتصدير لنحو 50 دولة حول العالم".







وأوضح أن "قيمة الأرباح المحققة هي لأول مرة في تاريخ الشركة، وقد قمنا في 2012 بزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 96%، مقارنة بـ86% خلال 2011".











وكانت أرباح "كيمانول" خلال الربع الرابع قد بلغت 15.19 مليون ريال، مقابل 23.31 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 34.87%، ومقابل 25.16 مليون ريال للربع السابق، وذلك بانخفاض 39.65%.







وبلغ صافي الربح خلال العام الماضي 91.43 مليون ريال، مقابل 70.21 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع 30.22%.