موبايلي تؤكد استثمارها في البنية التحتية لقطاع البيانات آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في "موبايلي" السعودية، تامر الحوسني، إن الشركة ستركز في استثماراتها على البنية التحتية لقطاعي البيانات والأعمال.







وأكد الحوسني في اتصال مع "العربية" عبر الهاتف، أن موبايلي تستحوذ على الحصة الأكبر من سوق البيانات في المملكة.



وكانت موبايلي السعودية قد أعلنت اليوم السبت عن تحقيق صافي أرباح خلال الربع الرابع من 2012، بلغت 1,878 ريال، مقابل1,697 ريال للربع المماثل من العام السابق، بارتفاع قدره 11%، ومقابل 1,511 ريال للربع السابق بارتفاع 24%.



وأرجع الحوسني ارتفاع أرباح الشركة خلال الربع الرابع إلى ارتفاع إيرادات البيانات، إلى جانب ارتفاع عدد المتجولين على شبكة الشركة بنسبة 24%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.



وبلغ إجمالي ربح موبايلي خلال الربع الرابع 3,479 ريال، مقابل3,087 ريال للربع المماثل من العام السابق، بارتفاع 13%.