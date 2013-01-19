وزير العراق سيحقق اكتفاء ذاتياً من الكهرباء بنهاية 2013 آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: العربية.نت

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أكد وزير الكهرباء العراقي، كريم الجميلي، أن العراق سيحقق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الطاقة الكهربائية بنهاية العام الحالي، لكن المشكلة تبقى في نقل هذه الطاقة من المحطات إلى المدن.



وأضاف الجميلي في مقابلة مع "العربية" على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل التي اختتمت أعمالها في أبوظبي نهاية الأسبوع الماضي، أن إنتاج العراق من الكهرباء سيقفز إلى 13000 ميغاواط قبل الصيف المقبل.



وأوضح وزير الكهرباء أن المحطات قيد الإنشاء الحالية ستنتج 15000 ميغاواط من الكهرباء.



وأكد الجميلي "سنتحول العام المقبل إلى المحطات الغازية الأكثر كفاءة في إنتاج الكهرباء.



وكشف وزير الكهرباء العراقي عن وجود مشاكل كبيرة في نقل الطاقة من المحطات إلى المدن.