المستهلك الخليجي ينفق 40 من دخله على سلع كمالية آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: العربية.نت

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أشار تقرير لـ"أرقام كابيتال" إلى أن إنفاق المستهلكين في الشرق الأوسط يشهد ارتفاعاً, لاسيما على الإلكترونيات والملابس والنقل والسياحة, وذلك بدفع من ارتفاع الدخل القابل للتصرف وانخفاض أسعار الفائدة.



وفي لقاء مع قناة "العربية" قال، مدير قسم الأبحاث في "أرقام كابيتال" محمد كمال، "إن الحاجة لإصدار هذا التقرير قد زادت نتيجة لأن القطاع بشكل عام في منطقة الخليج غير مفهوم، واتجاهات المستهلكك تتغير حالياً بناء على ارتفاع دخل الفرد في المنطقة، وأيضا التغيرات الاقتصادية والسياسية، نحن نصنف استهلاك الفرد على الاحتياجات الآنية، أو السلع الضرورية، والثانية السلع المعمرة وثالثا الخدمات".



وأضاف كمال: "إن المستهلك في الخليج وخاصة في السعودية ينفق نحو 40% من دخله على الحاجات التقديرية أو غير الضرورية، مقابل 15% لهذا البند بالنسبة للمستهلك المصري"، وأشار إلى أن تجار التجزئة تجاوب مع هذه المتغيرات وقاموا بتوسعات كثيرة لاستيعاب ذلك، وهو ما سيساهم في تحول السوق إلى التنظيم بشكل أكبر، كما يوجد أيضا تغير في المنتجات المعروضة، لتتوافق مع المتغيرات الحالية".



وحول السلع الأكثر رواجاً في المنطقة، أوضح أن طريقة توصيل السلعة للمتسهلك لها دور أساسي في عملية جذب المستهلك، وأوضح أن هناك عوامل مهمة تؤثر على تصرف المستهلكين ومنها توفر الخدمات المالية، فعلى سبيل المثال في السوق المصري نسبة أصحاب الحسابات المالية منخفضة جداً ولا يزيد عن 15%.



وأوضح أن شركات التجزئة ستسفيد من هذه التطورات بشكل كبير، بجانب جميع شركات القطاع أيضاً متوقعاً أن ترتفع إيرادات القطاع بنحو 15% على مدار السنوات الخمس المقبلة، مع أفضلية لتجار التجزئة، عن مصنعي الأغذية.