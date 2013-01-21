الدار صروح تؤكد قوة أصولها وتترقب عوائد جيدة آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04 المصدر: العربية.نت

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قال رئيس مجلس الإدارة المرشح لشركة "الدار صروح العقارية" أبوبكر صديق الخوري، إن حجم مديونية الشركة تبلغ 13.4 مليار درهم، يقابلها 15 مليار درهم من سندات القبض المستحقة للشركة، مؤكداً أن موقع الشركة الجديد سيساعد في تخفيض تكلفة الديون، مع التأكيد أن أصولها قوية وتترقب عوائد جيدة.



وأضاف الخوري في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" أجراها الزميل جمعة عكاش، إن "الدار صروح العقارية" لن تلجأ للاستدانة خلال الفترة القريبة المقبلة، وأنها ستركز عبر العوائد المحتملة على تعزيز مكانة مساهميها وتخفيض ديون الشركة، مشيراً إلى أن وفورات "الدار صروح" ستأتي من دمج العمليات التشغيلية والمشتريات وازدواجية الوظائف.



وأشار إلى أن الحكومة قدمت 1.6 مليار درهم لـ"صروح" تعويضا عن إنفاقها على البنية التحتية، وأن الشركة أجرت دراسات مالية معمقة لتقييم أسهم الشركتين تمهيداً لتبادلهما.



وكشفت شركتا "الدار" و"صروح" عن تفاصيل الاندماج المرتقب بينهما, حيث سيتم مقايضة كل سهم من "صروح" مقابل 1.288 سهم في الشركة الجديدة, التي ستُسمى "شركة الدار صروح العقارية"، وستبلغ كلفة الاندماج 60 مليون درهم.



وستملك حكومة أبوظبي 37% من الكيان الجديد, كما ستدفع ثلاثة مليارات ومئتي مليون درهم لـ"صروح" مقابل وحدات سكنية في مشروع "البوابة" وبعض أصول البنية التحتية في جزيرة الريم.







وستُعقد جمعية عمومية غير عادية للشركتين للحصول على موافقة المساهمين.