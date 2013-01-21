الماجد 114 ارتفاع نتائج بنك بوبيان في الربع الرابع آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: العربية.نت

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أكد الرئيس والعضو المنتدب لبنك بوبيان، عادل الماجد في لقاء مع قناة "العربية"، أن نتائج البنك للربع الرابع 2.4 مليون دينار، مرتفعة 114% عن نفس الفترة من العام الماضي، لكنه أشار إلى أن البنك لم يسجل نمواً خلال الربع الثالث إلى الرابع.



وأضاف أن محفظة التمويل وصلت إلى 1.27 بنهاية السنة، بارتفاع 23% عن السنة الماضية، أما بالنسبة لودائع العملاء فارتفعت 1.4، أي بارتفاع 16%.



وأشار إلى أن الأرباح التشغيلية زادت 48% ووصلت إلى 33 مليون دينار خلال السنة. أما بالنسبة لنمو صافي الربح من عمليات التمويل فارتفعت إلى 33% ووصلت لـ52 مليون دينار.







وأوضح أن ديناميكية نمو محفظة القروض الاستهلاكية زادت 68%. وأشار إلى أن استراتيجية بنك الكويت الوطني لدخولها بالاقتصاد الإسلامي زادت من الطلب على القطاع الاستهلاكي، حيث أكد أن البنوك الإسلامية تنمو بشكل كبير في الطلب من قبل المستهلك.



أما بالنسبة لمخصصات الربع الرابع للبنك فقدرت بـ3 ملايين ونصف المليون دينار. وقدر النطاق خلال السنة بـ20 مليون دينار، الربح التشغيلي 30 مليوناً، و20 مليوناً مخصصات، و10 ملايين أرباح، و16 منه مقابل ديون، و4 مقابل استثمارات.



وسجلت نسبة القروض المشكوك بتحصيلها من محفظة التمويل الإجمالية 1.9% زيادة عن السنة الماضية. ويرجح أن يكون هناك انخفاض في التحصيل بعام 2013.