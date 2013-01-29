وزير ليبي نعد مسودة قانون تمهد لدخول مشغل ثالث للاتصالات آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: العربية.نت

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قال وزير الاتصالات الليبي، أسامة سيالة، إن الوزارة طرحت عطاء لتأهيل وتطوير شبكة "ليبيانا"، وإنها بصدد طرح عطاء مماثل لشركة "مدار" بقيمة 400 مليون دينار "321.3 مليون دولار" مناصفة للشبكتين.







وأضاف في مقابلة مع قناة "العربية": "إن الوزارة بدأت انجاز مسودة قانون يتيح لمشغل ثالث دخول السوق وتوقع أن تكون المسودة جاهزة نهاية الربع الأول".



وأكد سيالة ضرورة تهيئة البيئة القانونية لحماية مصالح الدولة، والمستهلكين والمستثمرين، مشيراً إلى أن وزارة الاتصالات ستقوم بإعداد مذكرة القانون من قبل الوزراة ثم عرضها على مجلس الوزراء بنهاية فبراير المقبل، ليتم إحالتها إلى المؤتمر الوطني العام لمناقشتها وإقرار القانون".