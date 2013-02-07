"الواحة كابيتال" تخطط للتوسع في قطاع الخدمات الصحية والتعليم

قفز صافي أرباح شركة "الواحة كابيتال في نهاية العام 2012 بنسبة 38.1% ليصل إلى نحو 214.44 مليون درهم، مقابل نحو 155.31 مليون درهم خلال العام 2011.

واجتاحت موجة من الارتفاعات كافة المؤشرات المالية للشركة نتيجة للأداء الجيد الذي حققته محفظتها المالية بمختلف مكوناتها، فقد شهدت الأرباح التشغيلية نمواً بلغ 21.1% لتصل إلى 464.21 مليون درهم في نهاية العام 2012 ارتفاعا من 386.5 مليون درهم في 2011.

وفي لقاء مع قناة "العربية" قال سالم راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "الواحة كابيتال"، "إن قفزة أرباح الشركة عن الربع الأخير والتي جاءت بفضل النمو الكبير في عائدات شركة "إيركاب" التابعة للمجموعة".

وقال النعيمي، "إن الشركة تتطلع للتوسع في عدة قطاعات، ترى أن مجال النمو فيها كبير، ومنها قطاعا الخدمات الصحية والتعليم، في الإمارات العربية المتحدة كخطوة أولى، ثم التوسع خارجياً كمرحلة تالية".

وتشير البيانات المالية للشركة إلى ارتفاع قيمة أصول شركة الواحة كابيتال إلى 4.44 مليار درهم إماراتي، مقارنة مع مبلغ 4.20 مليار درهم في العام السابق.

كما قفز اجمالي حقوق المساهمين من 2.232 مليون درهم في نهاية العام 2011 إلى نحو 2.344 مليون درهم في نهاية العام 2012.

وفي بيان صحافي أصدرته الشركة اليوم، أوضح النعيمي أن محفظة الشركات الرئيسية شهدت تطورات إيجابية خلال العام 2012 فقد قامت شركة "إيركاب" القابضة المدرجة في بورصة نيويورك بالتوقيع على تمويل جديد بقيمة 1.5 مليار دولار، وشهدت أسطولها تطورات إيجابية في العام 2012.

وأضاف أن الشركة قامت بشراء 20 طائرة جديدة، وتسليم 35 طائرة بموجب عقود إيجار موقّعة، كما وقّعت عقوداً جديدة لتأجير 47 طائرة، لافتاً إلى أن الشركة تمكنت من بيع 70 طائرة ضمن استراتيجية للحفاظ على أسطول حديث، وذلك من خلال تقليص متوسط عمر طائرات الشركة من 5.8 سنة إلى 5.1 سنة.

وتشرف "إيركاب" حالياً على محفظة تتضمن 333 طائرة تملكها أو تديرها. وتصل قيمة مجموع أصول الشركة إلى 10 مليارات دولار.

وقال أما بالنسبة لمجموعة "ستانفورد مارين" ("أس أم جي")، شركة خدمات النفط والغاز التي تمتلك شركة الواحة كابيتال حصة فيها بنسبة 49 في المئة، فقد سجلت معدلات توظيف بنسبة 90 في المئة للعام 2012، ونجحت في تجديد العقود لإحدى عشرة سفينة. كما استلمت الشركة سفينتين جديدتين تم تأجيرهما.

وفيما يتعلق بأداء "دنيا للتمويل" شركة خدمات تمويل الأفراد في دولة الإمارات والتي ساهمت شركة الواحة في تأسيسها وتملك فيها حصة نسبتها 25 في المئة، قال النعيمي، واصلت الشركة مسار نموها القوي وضاعفت حجم صافي أرباحها بنحو أربعة أضعاف خلال العام 2012. وارتفعت إيرادات دنيا للتمويل بنسبة 37.4 في المئة إلى 267 مليون درهم، كما نمت قاعدة العملاء بنسبة 28 في المئة إلى 113600 عميل.

وفيما يتعلق بشركة الواحة لاند، ذراع التطوير العقاري التابعة للواحة كابيتال، أتمّت الشركة المرحلة الأولى من مشروع "المركز" متعدد الاستخدامات للصناعات الخفيفة والمخازن في العام 2012، وقد شهد المشروع اهتماماً كبيراً في مجال تأجير قطع الأراضي ذات الخدمات المتصلة، والوحدات العقارية بمساحات تتراوح بين 250 مترا مربعا و12 ألف متر مربع، بالإضافة إلى إمكانية حلول البناء حسب الطلب والبناء على أساس نظام الإنجاز الكامل (من التصميم إلى التسليم)، ويشهد مشروع "المركز" حالياً عقود في المراحل النهائية للإنجاز.

