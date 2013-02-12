الطاير لـ"العربية": مشروع "ترام دبي" سينتهي في نوفمبر 2014

قال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي مطر الطاير، إن تعرفة المرور وتسجيل السيارات والمواقف في دبي تعد من بين الأرخص على مستوى العالم.

وأكد الطاير في مقابلة مع قناة "العربية" أن الهيئة أنفقت نحو 68 مليار درهم على البنية التحتية للطرق والمواصلات في دبي.

وأشار رئيس هيئة الطرق والمواصلات في دبي إلى أن نظام "سالك" قلل الازدحام على الطرق.

وأوضح الطاير "استطعنا المحافظة على سهولة الحركة رغم ارتفاع عدد السيارات، عدد السيارات المسجلة حاليا في دبي بلغ 1.1 مليون سيارة".

ولفت الطاير إلى أن الشركات العالمية تعرض علينا الاستثمار في مشاريع الهيئة، مؤكداً أن مشروع "ترام دبي" سينتهي في نوفمبر 2014.

