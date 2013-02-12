بنك مصر: رفع الفائدة على الشهادات لتشجيع الادخار بالجنيه

أكد محمد بركات, رئيس مجلس إدارة "بنك مصر" ثاني أكبر البنوك العاملة في السوق، أن رفع الفائدة على نوع من شهادات الادخار تسمى شهادة التميز من 11.5% إلى 12.5% يأتي بهدف تشجيع الادخار بالعملة المحلية وزيادة جاذبيتها.

وأشار بركات في مقابلة عبر الهاتف مع "العربية"، إلى أن حاملي سندات الجنيه حصلوا على عائد أعلى من الدولار رغم تراجع سعر الصرف، وذلك نظراً للفارق الكبير في سعر العائد على كل من العملتين، مضيفاً أن "العائد على الجنيه مرتفع منذ سنوات، وأفضل كثيراً من سعر العائد على العملة الأمريكية".

وكان "بنك مصر" قد جنب مخصصات كبرى تناسب التغيرات التي تحدث في السوق، حيث تم تغطية محفظة الديون المتعثرة للبنك الحكومي بالكامل في ظل مخاوف متصاعدة وإن كانت مؤقتة.

وجاء ذلك في إطار خطة البنوك المصرية رفع مخصصاتها المالية بشكل مستمر خلال الفترة الماضية، تحسباً لزيادة حالة التعثر، ومواجهة الديون لمشكوك في تحصيلها بسبب الأوضاع السياسية الاقتصادية السيئة في البلاد.