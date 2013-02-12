قرار نهائي بشأن القرض العقاري بالإمارات النصف الثاني من 2013

توقع عبد العزيز الغرير الرئيس التنفيذي لبنك المشرق ورئيس جمعية المصارف الإماراتية في مقابلة مع قناة "العربية" أن ينتهي المركزي الإماراتي من دراسة قانون سقف الإقراض العقاري في النصف الثاني من العام الحالي.

وأكد الغرير أن معظم البنوك العاملة في الإمارات ملتزمة بتوصية اتحاد المصارف بشأن سقف الإقراض.

وأوضح الغرير "خلال الـ3 شهور الماضية تم تبادل للمعلومات بين اتحاد المصارف وبين المصرف المركزي الإماراتي بشأن القروض العقارية، ولا زلنا في إطار التفاهمات".

وقال الغرير "نتوقع انتهاء المركزي الإماراتي من هذا القرار في النصف الثاني من العام الجاري".

