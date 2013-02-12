البنك الأهلي الكويتي متفائل بتمويل مشاريع تنموية في 2013

قال نائب رئيس المديرين العامين في "البنك الأهلي الكويتي" عبد الله السميط، "إن المخصصات التي حجزها البنك ارتفعت إلى 41 مليون دينار في نهاية 2012 من 25 مليون دينار في نهاية 2011، وبلغت مخصصات الربع الرابع نحو 17 مليون دينار".

وأوضح السميط في مقابلة مع "العربية" أن تغطية الديون المشكوك في تحصيلها بلغت 300%، بينما بلغ حجمها 114 مليون دينار تشكل نحو 5% من إجمالي القروض.

وكان البنك أعلن عن نتائجه المالية السنوية، حيث حقق أرباحاً بلغت 30 مليون دينار تقريباً في نهاية 2012 مقارنة مع نحو 50 مليون دينار نهاية 2011 بنسبة تراجع بلغت 40% تقريباً.

وقال السميط إن البنك استطاع أن يحقق أرباحاً تشغيلية بلغت 80.4 مليون دينار خلال 2012 مقارنة بأرباح قدرها 79.6 مليون دينار في عام 2011.

وأضاف السميط أن النتائج في الربع الرابع تأثرت بشكل طفيف بانخفاض الفائدة، لكن أرباح العام الماضي تأثرت بالبيئة التشغيلية الصعبة في الكويت، كما أنه كانت هناك توقعات متفائلة بمشاريع تنموية كبرى لم تنطلق في العام الماضي.

وبالنسبة لسنة 2013، قال السميط "إن البنك متفائل بالسنة الجديدة، فهناك توافق حكومي برلماني بخصوص مشاريع التنمية الكبرى، وإن البنك يتطلع إلى المشاركة في عمليات التمويل بشكل كبير في هذه المشاريع".

وفي بيان صحافي للبنك، قال إن معدل كفاية رأس المال 27.7% مقارنة مع 25.1% في عام 2011، وهو يعتبر الأعلى في قطاع البنوك في الكويت.

وأوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية للبنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم، وأسهم منحة مجانية بنسبة 7%.