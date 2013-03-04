مؤسسة النقد تدعو شركات التأمين السعودية المتعثرة للاندماج

دعا محافظ مؤسسة النقد السعودية "ساما" الدكتور فهد المبارك شركات التأمين السعودية المتعثرة إلى التفكير في إمكانية الاندماج فيما بينها.

وأضاف محافظ ساما أن مؤسسة النقد تعمل بجهد مع شركات التأمين المتعثرة لمعالجة أوضاعها،

كما تطرق محافظ ساما إلى إمكانية منح الرخص للشركات الأجنبية التي تسعى للعمل في قطاع التمويل، وقال: "النظام لا يمنع أن يكون طالب الترخيص شركة أجنبية".

وتوقع محافظ ساما أن ينمو حجم الإقراض بشكل كبير ولكن ببطء.

وأبدى المبارك، عدم قلقه حيال معدل نمو الإقراض الحالي، مشيرا إلى تحسّن نوعية القروض، مشيراً إلى أن معدل الفائدة الحالي مناسب للمؤسسات المالية السعودية.

