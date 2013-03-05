"إعمار": توفير الأراضي ضرورة لخفض أسعار المساكن بالسعودية

أكد المدير العام لشركة "إعمار الشرق الأوسط" أحمد علي الكلي، ضرورة توفير الأراضي المكتملة المرافق والخدمات عن طريق الجهات المعنية في المملكة، باعتباره أهم الحلول لتخفيض أسعار المساكن في السعودية، وتوفير وحدات سكنية مناسبة وباسعار معقولة في متناول غالبية أفراد المجتمع".

وأشار الكلي في مقابلة مع "العربية" على هامش فعاليات معرض ''سيتي سكيب جدة'' الرابع إلى أن أسعار الأراضي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مع ارتفاع أيضاً في تكاليف العمالة، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنشاء بصورة كبيرة، مضيفاً أن "إعمار" حاولت التغلب على هذه العقبات بحلول متعددة للوصول إلى أسعار في متناول الجميع".

وأوضح الكلي أن السوق السعودي يضم عملاء من فئات وشرائح متنوعة، وهو ما يعني الحاجة إلى مساكن بفئات متنوعة أيضاً لتلبية رغبات المستهلكين، ولكن الشريحة الأكبر من العملاء في المملكة ضمن الفئة المتوسطة أو أقل، وهو ما دفع الكثير من المطورين لإنشاء العديد من المشاريع في هذا النطاق ولكنها لا تغطي احتياجات السوق بالكامل".

وقال الكلي "إن السوق السعودي انتظر كثيراً إقرار اللوائح التنظيمية لمنظومة الرهن العقاري، وكنا متعطشين للوصول إلى هذه المرحلة، ونأمل أن يكون لها تأثير إيجابي على السوق، وعلى طموحات الأفراد السعوديين للحصول على مسكن ضمن منظومة الرهن العقاري".