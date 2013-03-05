إيوان: نسب التمويل في "الرهن العقاري" مرتفعة وتحتاج للمراجعة

قال المدير التنفيذي لشركة "إيوان العالمية للإسكان" رياض الثقفي، "إن أغلب الدراسات تؤكد حاجة السوق العقاري في السعودية إلى نحو 150 ألف وحدة سكنية، خلال السنوات العشر المقبلة، بنحو 1.2 تريليون ريال، وهو ما يؤكد على النمو الكبير في القطاع العقاري خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل التوجه الحكومي الواضح لمعالجة المشكلة الفعلية المتعلقة بالإسكان في المملكة".

وأكد الثقفي في مقابلة مع "العربية" على هامش فعاليات "سيتي سكيب جدة" أن اللائحة التنفيذية لمنظومة الرهن العقاري التي تم إقرارها مؤخراً، وعلى عكس التوقعات الحالية، قد يكون لها تأثير سلبي على القطاع العقاري في المملكة، بسبب سقف التمويل المحدد بنسبة 70% من قيمة العقار، لأن نسبة الـ30% المتبقية، والتي من المفترض أن يسددها العميل تعتبر كبيرة جداً، وستكون عائقا كبيرا أمام إتمام عمليات التمويل العقاري".

وأشار الثقفي إلى أن البنوك كانت في السابق تقدم حلول تمويل تصل إلى 90% من قيمة العقار، وكانت الأزمة التي تواجهها تتعلق بقلة الوحدات السكنية المعروضة.