"باركود" تتوقع نموا كبيرا لطلب التمويل العقاري بالسعودية

توقع المدير التنفيذي لشركة "باركود لتقييم الأصول المنقولة وغير المنقولة" عبدالكريم أبانمي، أن يسهم تطبيق اللائحة التنفيذية لمنظومة الرهن العقاري في ارتفاع الطلب على التمويل العقاري، وبالتالي ارتفاع الطلب على عمليات التقييم لأنها مرتبطة معها تماماً، وقال: "سيكون الطلب أكبر بكثير خلال الفترة المقبلة، لأنه لا يوجد بيع أو رهن عقاري دون تقييم".

وأضاف أبانمي في مقابلة مع "العربية" على هامش فعاليات معرض جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري "سيتي سكيب جدة" الرابع، "إن الطلب الحالي على خدمات التقييم لازال عند مستوياته السابقة، ولكننا نتوقع زيادة كبيرة في الحجم خلال الفترة المقبلة".

وأوضح أبانمي أن عملية التقييم ضرورية للوصول إلى تقدير للقيمة الحقيقية للأصول، وهي عملية تحتاج إليها شركات التمويل والبنوك وكذلك عند تقسيم التركات، وإن كان الطلب من البنوك والشركات هو الأكبر حجماً، وفي كل الأحوال الجميع يحتاج للحصول على تقييم من جهة محايدة قبل منح تمويل أو شراء عقار.