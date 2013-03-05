كيوتل: تعميم علامة "Ooredoo" على جميع شركاتنا خلال عامين

أكد الرئيس التنفيذي لـ"كيوتل"، التي قامت بتغيير اسمها التجاري إلى "Ooredoo"، ناصر معرفية، أهمية وضع علامة تجارية لجميع شركاته المنتشرة عالمياً، وارتفاع أعداد المشتركين لديها إلى 90 مليون مشترك، في الشرق الأوسط وإفريقيا وشرق آسيا.

وأشار معرفية، في لقاء مع "العربية" في برشلونة، إلى أن العلامة التجارية تعتبر وسيلة لمساعدة الشركة على تقديم الخدمات، ولذلك رأت "كيوتل" توحيد علامتها على جميع الشركات التابعة.

وحول استراتيجية التوسع لدى الشركة، ومدى اهتمامها بالاستحواذ على "اتصالات المغرب" بحسب الإعلانات السابقة، قال معرفية: "إن الشركة تنظر بشكل دائم للتوسعات في المنطقة بما يلائم الشركة ويضيف قيمة للمساهمين والمشتركين، ونعتقد أن شركة "اتصالات المغرب" من الشركات المتميزة في المنطقة"، مؤكداً أن هناك مفاوضات مستمرة مع الشركة لإتمام عملية الاستحواذ.

وكانت اتصالات قطر (كيوتل) قد أعلنت عن تغيير علامتها التجارية إلى "‭‭‭‭ooredoo‬‬‬‬" أي (أريد) بالعربية على أن تتبنى جميع شركاتها في 16 دولة بالشرق الأوسط وإفريقيا وشرق آسيا العلامة الجديدة خلال عامين.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أنفقت الشركة التي تسيطر عليها الحكومة نحو 3.9 مليار دولار على زيادة حصصها في ثلاث وحدات على مدى 12 شهراً مضت. وتجري الشركة محادثات أيضاً لشراء حصة "فيفندي" البالغة 53% في شركة اتصالات المغرب.

وبلغت إيرادات "كيوتل" في الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر/أيلول الماضي 25.02 مليار ريال (6.9 مليار دولار).