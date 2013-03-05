1.6 تريليون دولار مساهمة الاتصالات في اقتصاد العالم خلال عام

أظهرت أرقام جديدة خلال "المؤتمر العالمي للاتصالات" الذي عُقد مؤخراً في برشلونة أن حوالي نصف سكان العالم يستخدمون الاتصالات الجوالة، كما أن قطاع الاتصالات ساهم بما يصل إلى 1.6 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي.

وبما أننا نعيش اليوم في العصر الرقمي فإن الاقتصاد في عصرنا هذا أصبح اقتصاداً جوالاً، حيث من المتوقع أن تصل مساهمةُ قطاعِ الاتصالات النقالة في مجملِ النشاط الاقتصادي العالمي إلى 10.5 تريليون دولار خلال السنوات الخمسِ القادمة.

هذا ما أكدتهُ بياناتٌ جديدةٌ صدرت خلال المؤتمر العالمي للجوال في برشلونة الذي شهد حضوراً عربياً بارزاً بمشاركة كبارِ المشغلين مثل "الاتصالات" السعودية و"مجموعة كيوتل" التي غيرت اسمها إلى "أريد" و"زين" الكويتية إلى جانبِ مجموعةِ "اتصالات" الإماراتية التي فازت بجائزةٍ عالميةٍ للخدمات الرقمية.

وقال خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي للخدمات الرقمية، مجموعة اتصالات: "إن هذه الجائرة التي حصلت عليها "اتصالات" تتعلق بالمحفظة الإلكتروينة التي أطلقتها الشركة في عدة دول، ويستخدمها حالياً نحو 5 ملايين مشترك".

ومن المتوقعِ أن تتجاوز الإيرادات من الخدمات الرقمية تلك التي يحققها المشغلون من الخدمات الصوتية بحلول عام 2018، والمشغلون في العالم العربي يعملون على تحقيقِ أكبرِ المكاسبِ من هذة الطفرة الرقمية.

ومن جانبه قال جوزف جاد، الرئيس التنفيذي، نجمة الجزائرية "أريدو الجزائر": "كل استراتيجيات الشركة في اتجاه خدمات البيانات، ونأمل إطلاق خدمات الجيل الثالث خلال العام الجاري".

ومن المتوقع أن يصل عدد المشتركين في الخدمات الجوالة إلى 4 ملياراتِ مشتركٍ خلال السنواتُ الخمسُ المقبلة، ويتضاعفُ خلالها حجمُ المعلومات الرقمية المنقولة بأكثر من 10 مرات، أما عددُ العاملين في القطاع فمن المتوقعِ أن يصلَ إلى 10 ملايين موظف، ليصبحَ المستقبلُ رقمياً وجوالاً.