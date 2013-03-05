77 مليون متر حجم محفظة الأراضي لشركة "الدار صروح"

أكد أبوبكر الخوري، رئيس مجلس إدارة، "الدار صروح" العقارية أن الشركة تطمح لأن تكون الشريك الأول لحكومة أبوظبي في مجال البنية التحتية.

وأضاف الخوري في اتصال هاتفي لقناة العربية أن الشركة لديها الكثير من المشاريع التي ستنفذ خلال الـ18 شهراً المقبلة.

وأوضح الخوري أن الكيان الجديد يمتلك محفظة من الأراضي تقدر مساحتها بـ77 مليون متر مربع من الأراضي 90%، منها أراضٍ استثمارية.

ولفت الخوري إلى أن شركة "الدار صروح" ستلبي احتياجات السوق في القطاع السكني والسياحي والتجاري، خاصة أن لديها الكثير من الإمكانات والخبرة فهي ثالث أكبر شركة عقارية في الشرق الأوسط.

وتبلغ قيمة الأصول المجمعة لشركة "الدار صروح العقارية" 47 مليار درهم.

