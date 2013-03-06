المنصوري: "الطيران" يساهم بنحو 15% من الناتج المحلي للإمارات

أكد وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة "الهيئة العامة للطيران المدني" في الإمارات، سلطان المنصوري، أن قطاع الطيران بات يساهم بنحو 12-15% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، بما يجعله أحد القطاعات التي تساهم بشكل قوي في الاقتصاد الإماراتي.

وشدد المنصوري في حديث مع "العربية" على هامش "قمة اقتصاديات النقل الجوي العربي"، التي انطلقت في دبي، اليوم الأربعاء، على أهمية الاستثمار في البنية التحتية للمطارات لاستيعاب الحركة المتزايدة، خاصة أن نسبة نمو قطاع الطيران تتجاوز 9% سنوياً في المنطقة، ما يجعلها من بين الأعلى في العالم.