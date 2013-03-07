خسائر أوراسكوم تيليكوم تقفز 280% في الربع الأخير

تضاعفت خسائر أوراسكوم تيليكوم القابضة بنحو أربع مرات في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011، لتبلغ حوالي 474 مليون دولار بعد خصم حقوق الاقلية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم تليكوم أحمد أبو دومة أن تشكيل مخصصات ضريبة بقيمة 74 مليون دولار ساهم في خسائر الشركة.

وأضاف أن تفاقم الخسائر إلى اتخاذ مخصصات بقيمة 339 مليون دولار وذلك بسبب إعفاء شركة كندية تابعة لها من الفوائد على الجزء المتبقي من القرض.

وعلى مدار العام، تكبدت الشركة خسائر بقرابة 206 ملايين دولار مقارنة بأرباح خلال عام 2011.