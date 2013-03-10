"الإحساء للتنمية" تقاضي "إعمار الدرع العربي" بشأن قطعتي أرض

أقامت "شركة الإحساء للتنمية" دعوةً قانونية ضد "شركة إعمار الدرع العربي للاستثمار"، بهدف إلزامها نقل ملكية قطعتي أرض في الرياض.

وأشارت "شركة الإحساء" إلى أنه كان من المفترض نقل ملكية الأراضي إليها بناء على عقد التخارج الموقع في ديسمبر من عام 2008، مؤكداً على أنه لن يكون هناك أي تأثير مالي عليها. علماً أن القيمة الدفترية لهذه الأراضي تبلغ حوالي 27 مليون ريال.

وفي لقاء مع "العربية" أكد الرئيس التنفيذي لشركة "الإحساء للتنمية"، زيد بن عبدالله اليعيش، أن الشركة لم تتخذ أي مخصصات لهذه المستحقات، حيث إن القضية شبه محسومة لصالح الإحساء فإما أن تحصل على قطعتي الأرض أو تحصل على قيمتهما نقداً.

وأشار اليعيش إلى أن مجلس إدارة الشركة الحالي، كان قد قرر التواصل مع شركة "إعمار الدرع العربي"، بشكل ودي لإنهاء هذه المشكلة، لأننا كنا نعلم أن الإجراءات القانونية ستأخذ وقتا أطول، وحصلنا بالفعل على وعود متكررة من "الدرع العربي" التي كانت ترى أيضا حل الموضوع ودياً، ولكن مع كثرة الوعود غير المنفذة قرر مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية لإنهاء هذه الأزمة".