دبي وأبوظبي تدخلان قائمة أكثر المدن جاذبية لأثرياء العالم

أظهر تقريرُ "الثروات العالمية" الصادر عن شركة (Knight Frank)، العقارية أن عددَ الأثرياء عالمياً الذين تتجاوزُ ثرواتُهم ثلاثين مليونَ دولار ارتفع بنسبة 5% العام الماضي ومن المتوقع ان يرتفع عددهم بنسبة ٥٠% بحلول عام 2022.

وعلى الرغم من الأوضاع الاقتصادية في بريطانيا الا ان لندن لا تزال من المدنِ المفضّلةِ لاثرياءِ العالم، حيث جاءت في المرتبةِ الثانية عالمياً بعد نيويورك في قائمةِ المدن الأكثرِ جاذبية للأثرياء، وللمرة الأولى شهِدت القائمة هذا العام دخولَ دبي وأبوظبي كأولِّ مدن عربية تُضاف إلى قائمة المدن المفضلةِ للأغنياء.

وقالت رئيس الأبحاث السكنية في "نايت فرانك" ليام بايلين، هذا العام جاءت نيويورك في المرتبة الاولى من بين المدن المفضلة للأثرياء ولندن في المرتبة الثانية، الملفت ان هذا العام دبي جاءت في المرتبة الـ29 وتلتها مدينة أبوظبي، لاحظنا على مدار السنوات القليلة الماضية ازهار دبي بعد الازمة المالية العالية ودبي تلعب دور مهم كمركز يستقطب الثروات من شمال إفريقيا والشرق الاوسط وآسيا.

وجاءت دبي في المرتبةِ الثانية عالمياً من حيثُ ارتفاع أسعارِ العقارات بزيادة قدَّرها التقريرُ بـ٢٠% العامَ الماضي، وذلك نتيجة َالطلبِ المتصاعدِ والأسعارِ المتراجِعة إلى جانب ازدهار دبي كمركز استراتيجي للمستثمرين.

وقال ليام بايلي، اللافت في تقرير "الثوريات العالمية" أن الثروات تكّون في آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا والأموال تتجه لمراكز الثروات التقليدية ولكن أيضاً لاحظنا ان هذا الثروات تتوجه لمراكز جديدة مثل دبي التي أصبحت تتنافس بشكل مباشر مع المراكز الاخرى في يوريورك ولندن وسنغافورة لجذب الاثرياء وثرواتهم.

ومن المتوقع أن يزداد عددُ الاثرياء في الشرقِ الأوسط بنسبة 58% أي أعلى من المتوسطِ العالمي على مدارِ العشر سنواتٍ القادمة، وأكبرُ زيادةٍ في العالم العربي من المتوقع أن تكون في مصر تليها السعودية وثم الإمارات.

ولزيادة استثمارتهم هذا العامُ يعتزم أثرياءُ العالم العربي زيادة ممتلكاتِهم من الأسهمِ والذهب وفي المقابل سيقللون من المبالغ ِالنقديةِ في محافظِهم، كما أن 40% من الأغنياءِ العرب ينوون إضافة مسكن جديد إلى استثماراتهم العقارية.

وتزامَنَ تقريرُ "الثروات العالمية" مع بياناتٍ أظهرت ارتفاع أسعار العَقاراتِ الفاخرة هنا في لندن بأسرع وتيرة في عشرةِ أشهر خلال فبراير، ولكن في المقابل تراجعت أسعارُ المساكن خارج لندن وبعيداً عن أحيائِها الفاخرة ككل، لتتسع الفَجوة بين العاصمةِ المدعومة من اثرياءِ العالم وباقي البلاد.