الطاير: لا تغيير في أسعار الكهرباء بدبي خلال السنوات المقبلة

أكد سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، أن حصيلة الصكوك التي أدرجت مؤخراً في بورصة ناسداك دبي بقيمة مليار دولار ستستخدم في سداد ديون قائمة تستحق خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأشار الطاير في لقاء مع "العربية"، إلى أن الإقبال على هذا الإصدار بلغ 5.5 مليار دولار من الجهات المشاركة، بعد أن تم الطرح في بريطانيا وعدة دول أوروبية وآسيوية، ما يؤكد الرغبة الكبيرة في الحصول على صكوك الهيئة، خاصة من جانب البنوك التي تمثل غالبية المكتتبين في الإصدار الجديد، مؤكداً أن الهيئة حصلت على أفضل الأسعار لصكوك "ديوا" عند 3%.

واستبعد الطاير توجه "ديوا" لإصدارات أخرى من الصكوك في 2013، متوقعاً أن تحقق "ديوا" أرباحاً بنهاية هذا العام مماثلة لنتائج 2013.

كما نفى الطاير أن يكون هناك أي تغيير في أسعار الكهرباء والمياه في دبي خلال السنوات المقبلة.

وشهدت "بورصة ناسداك دبي"، أمس، إدراج صكوك "ديوا" وقيمتها مليار دولار ضمن قائمة الأوراق المالية لسلطة دبي للخدمات المالية، وتستحق الصكوك في مارس عام 2018.

وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" سجلت أرباحاً تصل إلى 4.65 مليار درهم في 2012 مقابل 4.37 مليار درهم في 2011، ووصلت عائدات الهيئة في العام الماضي إلى 15.71 مليار درهم مقابل 14.7 مليار درهم في 2011.