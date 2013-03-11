كيت دوريان: سوق النفط مستقر ولا يوجد تذبذب كبير في الأسعار

أشارت كيت دوريان، المحررة في مجلة بلاتس الشرق الأوسط، في لقاء لها مع "قناة العربية" إلى أن تخفيض صناديق التحوط لمراكز الشراء بنسبة 4.4% للأسبوع الثالث على التوالي لن يكون ذا نمط متكامل، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ارتفاع سعر الدولار وسوق الأسهم، والذي يؤكد بدورة أن انتقال رؤوس الأموال سيكون طبيعياً متى ما وجدت العوائد.

وأضافت إذا ما نظرنا لسوق النفط فنجد أنه مع نزول الأسعار لا يوجد تذبذب كبير بالأسعار، أما إذا ما نظرنا للمضاربات والمستثمرين فإنها تسجل عوائد عندما يكون هناك تذبذب في السوق أما في عدم حدوث تقلبات فالسوق يبقى مستقراً.

وترى أن تشبع المخازن الأمريكية من النفط يجعلها لا تستورد وخاصة من إفريقيا لأن النفط الخام المنتج في أمريكا خفيف ولهذا يؤثر في الأسعار أسواق النفط، لكنه بنفس الوقت لا يستطيع التنقل لأماكن أخرى لعدم وجود خطوط أنابيب للتنقل، وأضافت أنه طالما لا يوجد بنى تحتية لدعم التنقل فسيسبب ذلك خللا في الأسعار واكتفاء ذاتيا للولايات المتحدة.

وأضافت أن ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة لـ7 ملايين برميل في اليوم من النفط الصخري مهم وسيكون له تأثير على الكثير من الأسواق بفعل تصدير أمريكا للنفط لكندا ومن ثم من هناك لبقية أسواق العالم وارتفاع سعر الغاز.

من جهة أخرى، ترى أن كندا هي بوابة أمريكا الأولى للتصدير بسبب اتفاق التجارة الحرة معها ومن ثم إمكانية التصدير من كندا إلى أمريكا عند انتهاء تدشين أنابيب نفط.

وأشارت إلى أن بيانات القطاع الصناعي في الصين الحالية تؤكد على بطء نمو الطلب من الصين والبلدان الآسيوية، خصوصاً أن 50% من نمو الطلب المستقبلي سيكون من الصين، ولذلك سيتأثر السعر أكثر من الطلب في آسيا والهند.

