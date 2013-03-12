الكويت تؤسس صندوقاً حكومياً لشراء قروض المواطنين المتعثرين

أقرّت اللجنة المالية بالبرلمان الكويتي اليوم، خلال اجتماع مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، معالجة القروض بشراء مديونية مَنْ اقترض قبل 30 مارس 2008، وإسقاط الفوائد وإعادة جدولة هذه القروض، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية قانونية ليعرضوا تصوّرهم النهائي حول موضوع القروض، حيث تعرض نتائج الدراسة في اجتماع اللجنة الأحد المقبل.

وفي لقاء مع "العربية"، كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية الدكتور يوسف الزلزلة، عن تفاصيل توصية اللجنة المالية بتأسيس صندوق "الأسرة" لشراء قروض المواطنين قبل تاريخ الثلاثين من مارس 2008، حيث أكد أن الصندوق سيشتري الرصيد غير المسدّد من القرض، ثم يقسط القرض دون فوائد على المقترض.

وقال الزلزلة: "إن الحكومة لن تدفع فلساً واحداً ويذهب أدراج الرياح، ولكن القضية هي أن الحكومة ستدفع عن المتعثرين، على أن يقوموا بسداد كامل الأموال للصندوق على شكل أقساط، أي أن الأمر يشبه القرض الحسن من الحكومة لهؤلاء الأشخاص".

وأشار إلى أن اللجنة المالية تلمس توجهات إيجابية داخل البرلمان لاعتماد القانون، وستقوم اللجنة بإرسال الصيغة النهائية لعرضها للتصويت عليها داخل البرلمان تمهيداً لإصدار القانون قريباً.