رئيس مصر للطيران يتراجع عن تصريحه بأن الخسائر بلغت 8 مليارات جنيه

أعلن الطيار توفيق عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن ما ذكره في لقائه مع مديري مكاتب مصر للطيران بالخارج كان لتوضيح الظروف الاقتصادية التي تمر بها الشركة وتستدعي بذل المزيد من الجهد لتعظيم الإيرادات وترشيد الإنفاق دون المساس بجودة الخدمات التي تقدم للراكب.

وأوضح عاصي في بيان الأحد، حصلت "العربية نت" على نسخة منه، "أن خسائر مصر للطيران بلغت 5.3 مليار جنيه في العامين الأخيرين نتيجة تراجع حركة السفر والسياحة وارتفاع أسعار الوقود وارتفاع سعر الدولار وأن هناك 3.5 مليار جنيه تمثل التزامات تقوم الشركة بدفعها بانتظام كأقساط قروض وتكلفة وقود وغيرها ولا تدخل هذه الالتزامات في بند الخسائر.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد نقلت عن توفيق عاصي أثناء لقائه بمديري مكاتب مصر للطيران بالخارج، مساء الخميس الماضي ، أن حجم الخسائر التي تكبدتها مصر للطيران خلال الفترة الماضية وصلت إلى 8.8 مليار جنيه سواء خسائر مباشرة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع سعر الدولار.

ولكن عاد توفيق عاصي في بيان له اليوم ليؤكد "أن الخسائر في العامين الماضيين 2010/2011 و 2011/2012 هي 5.3 مليار جنيه فقط طبقاً للقوائم المالية المعتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات والجمعية العامة للشركة القابضة والشركات التابعة.

وأكد الطيار توفيق عاصي أنه رغم الظروف الصعبة فإن مصر للطيران تقوم بسداد التزاماتها المالية وتحرص على البعد الاجتماعي بالتمسك بالثروة البشرية وعدم الاستغناء عن أي عماله أو تخفيض أجور، كما أن الشركة لم تلجأ للانكماش في خطوطها الجوية حيث سيتم افتتاح خطوط جديدة في الصيف القادم إلى مانشستر وتورنتو والقصيم وأبيدجان وهراري.

وتابع "كما تظهر المؤشرات المبدئية ربحية هذه الخطوط في التشغيل مؤكدا على أهمية التوسع في القارة الأفريقية في إطار توجه الدولة لتنمية علاقات التعاون مع الدول الأفريقية وأشار إلى أنه تجرى دراسة لفتح خطوط جديدة إلى تشاد والصومال بالإضافة إلى زيادة عدد الترددات على رحلاتنا إلى مدن إفريقيا التي تشهد نسبة تشغيل عالية".