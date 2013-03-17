الضويحي: "الإسكان" السعودية تنفذ 100 ألف وحدة جديدة

انطلقت فعاليات منتدى جدة الاقتصادي تحت عنوان الإسكان والنمو الإسكاني يوم أمس، حيث سيبحث المشاركون في إيجاد حلول لقضية الإسكان، والتي تعد من أبرز المشاكل التي تواجهها السعودية.

وأكد شويش الضويحي، وزير الإسكان السعودي خلال الملتقى حصول الوزارة على أراض في مناطق عدة تزيد على 160 مليون متر مربع، والتي تعمل الوزارة عليها تنفيذاً وتصميما لـ 100 ألف وحدة سكنية.

وذكر الدكتور هاني أبو راس، أمين مدينة جدة في لقاء له مع "قناة العربية" على هامش المنتدى أن وزارة الإسكان لا تستطيع أن تلبي الطلب لوحدها ولا حتى القطاع الخاص يستطيع تلبية الطلب المتزايد على الإسكان، وأن المشاركة بين القطاع الحكومي والخاص بآليات فاعلة هو الحل للمشكلة.

ويتوقع مازن البترجي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية أن تحمل السنوات القادمة الكثير من المبادرات الجادة للإسكان، خصوصاً مع تفعيل قانون الرهن العقاري.