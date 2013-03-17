السعودية.. استراتيجية للقضاء على أزمة الإسكان بشكل كامل

قال نائب وزير الإسكان السعودي، عباس هادي، "إن استراتيجية الإسكان التي اعتمدتها الوزارة، تهدف إلى معالجة مشكلات الإسكان بشكل جذري يضع حلولاً مستدامة، لكي لا تظهر أي مشكلة في الإسكان على الإطلاق مستقبلاً".

وأضاف هادي في مقابلة مع "العربية" على هامش "منتدى جدة الاقتصادي الثالث عشر" الذي انطلقت فعالياته أمس، "إن الاستراتيجية التي سيعرضها اليوم خلال المنتدى، وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، تعرضت لعدة محاور، من أهمها إنشاء "نظام وطني للإسكان"، وهي مبادرة تعمل عليها الوزارة حالياً، وثانياً إنشاء "مركز لدراسات وبحوث الإسكان" لتأمين المعلومات المطلوبة بدقة وشفافية عالية".

كما تتضمن الاستراتيجة محورا لتنظيم قطاع الإسكان الخيري، وكذلك التأكيد على دور القطاع الخاص في حل أزمة الإسكان.

كان الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، قد افتتح أمس، حفل افتتاح منتدى جدة الاقتصادي 2013 تحت عنوان "الإسكان والنمو السكاني" بحضور رئيس جمهورية تترستان رستم مينيخانوف، والعديد من المسؤولين، وأكثر من (3000) شخصية اقتصادية من المملكة والوطن العربي والعالم، ونخبة من الخبراء والمختصين في تخطيط المدن والنمو السكاني والعمراني، وتستمر فعالياته على مدى ثلاثة أيام بفندق هيلتون جدة.

وحول دور الشركات العقارية في التعامل مع أزمة الإسكان، أوضح هادي، أن الشركات العقارية أمامها دور كبير خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الوزارة تعد حالياً لنظام جديد سيتم إنجازه خلال فترة من 4 إلى 6 أشهر على الأكثر، ليسمح للمطورين العقاريين بإنشاء الوحدات السكنية، على أن تكون الوزارة وسيطا بينهم وبين المواطنين، بحيث يتجه الدعم الحكومي إلى توفير وحدات بمستويات عالية من الجودة".