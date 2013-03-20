بن سليّم: موانئ دبي قادرة على سداد ديونها خلال عامين

قفزت أرباح "موانئ دبي العالمية" خلال العام الماضي بنحو 21% مقارنة مع عام 2011 لتصل إلى 555 مليون دولار، مدعومة ببيع أصول غير أساسية بقرابة 250 مليون دولار، إضافة إلى نمو العمليات في الأسواق الناشئة.

وفي حديث مع "العربية"، أكد سلطان بن سليّم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، عدم وجود نية للشركة للاقتراض في الوقت الراهن لتمويل توسعاتها، مشيراً إلى أن الشركة قادرة على تسديد صافي الدين البالغ 2.9 مليار دولار خلال سنتين إذا أرادت، بناء على أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك قدرها 1.4 مليار دولار.

وأشار إلى أن مديونيات الشركة طويلة المدى، بعضها في 2017 والبعض الآخر في 2027، وهناك شريحة في 2038، وكلها قروض تم الحصول عليها بفائدة منخفضة، ولا توجد أي عوائق أمام الشركة في عملية السداد.

وأوضح بن سليم أن النقد لدى "موانئ دبي العالمية" يبلغ 1.8 مليار دولار، وتدرس الشركة سنوياً جميع البدائل المتاحة للتمويل، ونختار الأفضل بشكل مطلق، ولكن حالياً جميع دراستنا تؤكد أن اعتمادنا على السيولة النقدية في الشركة هو الوضع الأفضل.

وأوصى مجلس إدارة موانئ دبي العالمية بتوزيع أرباح أسهم بقيمة إجمالية تصل إلى 199 مليون دولار أو 24 سنتاً أمريكياً للسهم الواحد. ويشمل هذا زيادة 10% للسهم العادي إلى 21 سنتاً تدفع مع توزيعات أرباح خاصة تصل إلى 3 سنتات.

وارتفعت عائدات موانئ دبي بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 3.121 مليار دولار، مدفوعة بالأداء القوي في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا، ما يعكس قدرتنا على تحسين الإيرادات من عمليات الحاويات والبضائع السائبة على حد سواء، على الرغم من المناخ التشغيلي الصعب في بعض أسواقنا.

قال بن سليم: "يشير تحقيقنا لزيادة في الأرباح خلال وقت اتسمت فيه البيئة التشغيلية بالتحدي إلى تركيز محفظة أعمالنا على الأسواق المناسبة وعلى توفير عمليات تشغيلية وخدمات ملائمة لعملائنا. استمررنا هذا العام بإدارة محفظة أعمالنا بفعالية محققين أقصى استفادة منها من خلال بيع الأصول غير الرئيسية أو تلك ذات العائد غير المرتفع، ما أتاح لنا استخدام رأسمال الشركة في الأسواق التي تحقق لنا عوائد أكثر ربحية، وفي الوقت ذاته تساعد في تعزيز أساس رأس المال".