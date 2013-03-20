شكري: الدستور سبب الخلافات النفطية بين كردستان وبغداد

قال وزير التخطيط العراقي، علي يوسف شكري، إن نصوص الدستور التي وضعت على عجالة هي التي أدت إلى إثارة الخلافات حول عقود نفطية بين إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد، بعد أن وقع "الإقليم" عقوداً نفطية دون إذن حكومة بغداد.

وقال الوزير العراقي في حديث خاص لمراسل "العربية" في آسيا الوسطى: "الواقع أن من خلق هذه الإشكاليات هو نصوص الدستور العائمة، التي وضعت على عجالة إلى حد كبير، وكذلك غياب قانون النفط والغاز، هو الذي أدى إلى إثارة مثل هذه الخلافات، وإن هذه الخلافات متوقعة في ظل انتظار قانون للنفط والغاز".

وأكد أن هناك جهوداً كبيرة جداً تبذل في هذا الصدد من قبل مجلس الوزراء، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة برئاسة الدكتور حسين الشهرستاني وعضوية وزير النفط ووزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، بواسطة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور نوري شاويس.

وأضاف شكري "كردستان العراق هو جزء لا يتجزأ من العراق. النفط في كردستان هو نفط كل العراق، كما هو نفط كل العراق هو نفط كردستان".

وحول التفجيرات الكثيرة والأوضاع الأمنية المتردية في العراق، وإدارة الحكومة لهذا الملف في ظل اتهامات بالفساد، يرى شكري أنه ليست هناك صلة على الإطلاق بين الفساد الإداري وبين تفجيرات كثيرة، وقد حذرت الحكومة العراقية من تردي الوضع الأمني للداخل السوري.

ويعتقد الوزير أن تردي الوضع الأمني لأي دولة من الجوار سوف ينعكس على الوضع الداخلي للعراق سلباً، ولم تنقطع التفجيرات عن بغداد في يوم من الأيام، ولكن تنظيم القاعدة ينشط في كل فترة ويتراجع في فترات أخرى، فهي جزء من فترات لنشاط القاعدة في بغداد فقط.

وفيما يخص الحديث عن دعم الحكومة العراقية للنظام السوري، قال وزير التخطيط العراقي: "أنا أعلن بشكل رسمي باعتباري أحد أعضاء الحكومة العراقية أن حكومة بغداد تقف في نقطة وسط بين الحكومة وبين المعارضة في سوريا، والعراق يعتبر أن ما يحدث في سوريا اليوم شأن داخلي ليس من حق الحكومة العراقية أن تتدخل لدعم أي طرف من الأطراف. دولة رئيس الوزراء طرح في مؤتمر عدم الانحياز في العاصمة الإيرانية طهران، ورقة تبين موقف الحكومة العراقية من حل النزاع السوري، وبالتالي الموقف الرسمي للحكومة العراقية هو عدم التدخل للشؤون الداخلية لا مع النظام ولا مع المعارضة، لأننا نعتقد أي شأن داخلي هو شأن المحافل الدولية، وليس شأن العراق أن يتدخل في هذا الوضع، ورسمياً الحكومة العراقية لا تدعم النظام السوري مطلقاً".