طيران الإمارات تدرج صكوكاً بمليار دولار في ناسداك دبي

شهد اليوم سوق دبي المالي إدراج صكوك طيران الإمارات لأجل عشر سنوات، وهي عملية تهدف بشكل أساسي لتمويل شراء طائرات جديدة. وقام الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اليوم بقرع جرس التداول في سوق دبي المالي، وذلك إيذاناً بإدراج الصكوك التي تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي في "ناسداك دبي"، البورصة العالمية للمنطقة.

وفي لقاء مع العربية"، أوضح الشيخ أحمد بن سعيد، أن الإصدار الاخير لصكوك طيران الإمارات، تأتي في إطار تشجيع سوق إصدار الصكوك، ضمن المبادرة التي أعلنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وهذه تعتبر أحد مبادرات الشركة للتشجيع، مشيراً إلى أن الصكوك تستخدم للكثير من الأغراض ومنها تمويل شراء طائرات جديدة للشركة.

وفي بيان صحافي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، "يمنح إدراج صكوك طيران الإمارات في ناسداك دبي الحضور العالمي المرغوب سواء من جانبنا أم من جانب المستثمرين في تلك الصكوك من خلال بورصة تعمل وفق المعايير الدولية، كما أن ناسداك دبي وفرت لنا الفرصة للإدراج في سوقنا المحلية حيث تتمركز طيران الإمارات. وبطبيعة الحال فإن ما تتسم به البورصة من سلاسة وفعالية يجعلها الخيار الأمثل لإدراج الأوراق المالية".

ومن شأن إدراج هذه الصكوك، تعزيز الجهود المبذولة بعد إطلاق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مبادرة تحويل دبي إلى "مركز عالمي للصكوك الإسلامية"، وتماشياً مع رؤية سموه في جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم. وقد ارتفعت القيمة الإسمية للصكوك المدرجة في سوق رأس المال بإمارة دبي عقب هذه الخطوة إلى 10.625 مليار دولار لتحتل المرتبة الثالثة عالمياً بين مراكز إدراج الصكوك.

وقال عيسى كاظم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، والأمين العام للجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، "تسجل أسواق المال في إمارة دبي نمواً متسارعاً كماً ونوعاً، ومما لاشك فيه فإن قطاع الاقتصاد الإسلامي يلعب دوراً كبيراً في هذا النمو. إن إصدار وإدراج صكوك طيران الإمارات في ناسداك دبي، يعكس قوة هيكلية سوق المال في الإمارة وقدرته على تلبية متطلبات المؤسسات العالمية الكبرى".