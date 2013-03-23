ستاندرد تشارترد: الاقتصاد السعودي سينمو 4.8% في 2013

أكدت نانسي فهيم، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في "ستاندرد تشارترد" على توقعاتها الإيجابية لنمو الاقتصاد السعودي، كما تحدثت في لقاء مع قناة "العربية" عن اتجاهات أسعار النفط في العام الجاري 2013، إضافة إلى تداعيات قانون الرهن العقاري في السعودية على المدى القريب والبعيد.

وتوقعت الخبيرة الاقتصادية في "ستاندرد تشارترد" أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً بـ4.8% في 2013 بدفع من الإنفاق الحكومي.

وترى نانسي فهيم أن نقطة التعادل المالية في أسعار النفط عند 93 دولاراً للبرميل.

كما تتوقع الخبيرة في "ستاندرد تشارترد" أن قانون الرهن العقاري سيرفع التضخم على المدى القريب في السعودية، لكن آثاره ستكون إيجابية على المدى البعيد.