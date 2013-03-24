"موانىء دبي" تخطط للتوسع في أميركا اللاتينية وأفريقيا

قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، إن شركته تريد التوسع في كل من أميركا اللاتينية وأفريقيا، مؤكداً عدم وجود نية للاستثمار في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع التكاليف.

وأكد بن سليّم، في مقابلة مع "العربية"، عدم وجود خطط قائمة لدى الشركة للتخارج من استثمارات معينة في الوقت الراهن, مشيراً إلى أن الخروج من بعض الأسواق لا سيما من هونغ كونغ وأستراليا وروسيا جاء نتيجة العروض السخية التي حصلت عليها الشركة في هذه الأسواق.

وأضاف بن سليّم، " تركز على الأسواق الناشئة لا سيما افريقيا وشرق آسيا وأميركا الجنوبية، وتتفادى (موانىء الترانزيت) لما تحمله من مخاطر عالية، في حال قررت الشركات المشغلة للخطوط الملاحية تغيير وجهتها بعيداً عن هذه الموانئ.

وكانت "موانىء دبي"، وهي ثالث أكبر مشغل في العالم، قد كشفت عن تحقيق نحو 250 مليون دولار من بيع أصول في استراليا وأوروبا والشرق الأوسط، كما أوضحت أنها ستبيع حصتها في محطات حاويات ومركز الخدمات اللوجيستية في هونغ كونغ بأكثر من 47 مليون دولار كجزء من خطة تعديل الأصول للاستفادة من الأسواق الناشئة سريعة النمو.