"البحري" تعتزم إصدار صكوك لتغطية قرض بـ3.2 مليار ريال

قال الرئيس التنفيذي لشركة "النقل البحري" السعودية، صالح الجاسر، إن الشركة ستحوّل القرض التجسيري الذي حصلت عليه للاستحواذ على شركة "فيلا" إلى قرض طويل الأجل.

وأضاف الجاسر في مقابلة مع قناة "العربية" أن الشركة تفضل إصدار صكوك لتحقيق هذا الغرض.

وأوضح الجاسر أن مجموعة "سامبا" وبنك "ساب" وبنك "جي بي مورغان"، أمّنت التمويل لصفقة "البحري".

وتعتزم شركة "البحري" سحب قرض تجسيري بقيمة 3.2 مليار ريال بعد موافقة هيئة سوق المال على صفقة "فيلا".

وقال الجاسر "إلى الآن لم يتم السحب من القرض التجسيري، وسيتم السحب منه بعد موافقة هيئة السوق المالية على صفقة الاستحواذ على فيلا".

وأكد الجاسر أن الشركة بدأت تسلم السفن التي تعاقدت عليها قبل عامين، حيث تم تسلم سفينة في فبراير/شباط الماضي، وأخرى الشهر المقبل، إضافة إلى تسلم سفينة كل ربع سنة.

وأوضح الجاسر أن أهم مزايا السفن الجديدة التي يتم تسلمها تخفيض استهلاك الوقود بنسبة 50%.