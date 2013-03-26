أمين عام أوابك: سعر النفط الحالي مناسب للجميع

أكد عباس نقي، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في لقاء له مع قناة "العربية"، أن أسعار النفط الحالية بحدود 100 دولار للبرميل عادلة لدى الدول المصدرة للنفط.

وأضاف أن الإنتاج للنفط تحكمه متطلبات السوق العالمية، وأن الأسواق الخليجية حريصة على استقرار السوق البترولية من خلال ضخ المزيد من الإمدادات في حال وجد أي نقص مستقبلي.

واستطاعت ليبيا خلال فترة قصيرة من بعد التغييرات السياسية التي طرأت عليها أن تعود الى ما كانت علية في إنتاجها.

ومن جهة أخرى، يرى أن أي إنتاج إضافي من الغاز الصخري أو طاقة المتجددة للسعودية هو بمثابة زيادة دعم لمنتجات للنفط والغاز. وأكد أن إنتاج كميات من الغاز الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لن تؤثر في المنظور القريب على مستويات الطلب في الدول المنتجة للبترول.