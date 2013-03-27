إصدارات الصكوك قفزت 60% إلى 140 مليار دولار خلال 2012

قالت المديرة والمستشارة المالية في "كريدي أغريكول"، كريستيان نصر، إن العام الماضي شهد أداء قوياً لإصدارات السندات في الاقتصادات الناشئة، حيث بلغت إصدارات السندات نحو 330 مليار دولار للشركات، وبلغ إجمالي السوق عالمياً أكثر من تريليون دولار.

وأضافت كريستيان نصر في مقابلة مع "العربية" إن السوق الخليجي شكل نحو 12% من هذه الإصدارات، ويواصل النمو بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أنه منذ بداية العام الجاري بلغت إصدارات الصكوك في منطقة الخليج نحو 10 مليارات دولار، مدعوماً بالنمو الاقتصادي، وتوسعات الشركات مع توافر السيولة الكبيرة والطلب المتزايد من قبل المستثمرين المحليين والعالميين.

وأشارت إلى أن سندات دول الخليج حققت عائداً سنوياً بلغ نحو 2.9% خلال العام الماضي، وهو أفضل أداء للسندات وإن كانت تأثرت بعد ذلك في ظل الأزمات المالية المتتالية في أوروبا.

وكانت "الشركة السعودية للكهرباء" قد قامت أمس بتسعير إصدارها من شريحتي الصكوك عند 155 نقطة أساس فوق فائدة سندات الخزينة الأمريكية للشريحة الأولى البالغة مليار دولار لأجل 10 سنوات، في حين تم تسعير الشريحة الثانية لأجل 30 عاماً بحجم مماثل عند 190 نقطة أساس فوق فائدة السندات الأمريكية. وكانت قيمة الطلبات على صكوك "الكهرباء" قد بلغت 13 مليار دولار.

وأوضحت كريستيان نصر، أنه تم إصدار صكوك بنحو 140 مليار دولار في 2012 بارتفاع 60% عن 2011، وارتفعت نسبة الصكوك إلى السندات في المنطقة من 23% خلال 2011 إلى 50% خلال 2012، وتوقعت أن يواصل السوق أداءه القوي خلال العام الجاري، سواء من حيث الإصدارات أو الأداء.