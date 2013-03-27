مصر.. ضريبة "الأهلي سوسيتيه" سيتم ردّها بعد تعديل القانون

أوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ممدوح عمر، أن فرض الضريبة على صفقة بيع أسهم الأهلي سوسيتيه جنرال لصالح بنك قطر الوطني (QNB)، سيتم عبر خصم 10% من أرباح المساهمين من الصفقة إلى حين تعديل تاريخ سريان هذا القانون الذي يتم الخصم بموجبه.

وأكد عمر أنه سيتم إعادة المبالغ المقتطعة بعد تعديل تاريخ القانون، مشيراً إلى أن الشركة المالكة "سوسيتيه جنرال" فرنسا، الذي يمتلك نحو 73% وهي حصة معفية من الضريبة طبقاً لاتفاقية عدم الازدواج الضريبي مع فرنسا، وبالنسبة لبقية الحصة، ونظراً لعدم وجود البيانات الكاملة لدينا، فطلبنا خصم قيمة الضريبة لحين إقرار تاريخ سريان القانون الخاص بالضريبة، وسيتم ردها بعد ذلك، وقال "إن الموضوع أخذ أكبر من حجمه في البورصة، بالرغم من أن المصلحة لم تعلن إخضاع الصفقة للضريبة، لأن التسوية ستتم وفقاً للتعديلات الجديدة المقدمة من وزارة المالية والتي يناقشها البرلمان حالياً".

وكانت إدارة البورصة المصرية قد قررت فتح سوق العمليات خلال جلسة اليوم للسماح للراغبين في العدول عن قرار بيع أسهمهم في ضوء المستجدات التي وردت من مصلحة الضرائب.

وأوضح ممدوح عمر أن قيمة الضريبة سيتم اقتطاعها تحت التسوية، لحين إقرار تعديلات القانون.