صغبيني: قد يتم تكرار تجربة البنوك القبرصية في دول أخرى

تسود حالة من القلق في الأسواق بعد التصريحات الأوروبية التي رجحت تكرار نموذج إنقاذ قبرص وتجربتها مع ودائع البنوك في دول أوروبية أخرى.

وفي لقاء مع "العربية" قال مدير عام "سوسيتيه جنرال" - لبنان، جورج صغبيني، إنه "لا يستبعد تكرار هذا السيناريو في خطط إنقاذ مقبلة"، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يفكر في تطبيق التجربة التي تعتمد على ودائع العملاء في إنقاذ اقتصادات أخرى، حيث توجد مشاكل فعلية في عدة دول أوروبية، منها إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وغيرها".

وانتقد صبغيني أن يتم زيادة دين على دين لإنقاذ بنوك متعثرة، وكذلك تحميل كافة المودعين مسؤولية الإنقاذ أمر غير عادل، لأن من يضع أمواله في بنوك غير متعثرة غير مسؤول عن تحمل مسؤولية خطأ البنوك الأخرى.

وحول تأثير أزمة قبرص على المودعين اللبنانين، قال صبغيني، "إن المودعين في المصارف العربية واللبنانية غير متأثرين بهذا الوضع، لأن أول خطة تقضي أنها تأخذ 10% من الودائع، فالبنوك مليئة وسيولتها كافية، وعندما يتم فتح القطاع المصرفي القبرصي، ويتم رفع القيود سيكون أمام كل مودع الخيار لإبقاء أمواله أو سحبها حتى لو تم وضع بعض القيود، فلن يكون لفترة طويلة".