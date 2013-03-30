البنوك الكويتية تتوقع نمو التمويل 10% في 2013

أنهى القطاع المصرفي الكويتي عام 2012 المليء بالتحديات السياسية والاقتصادية محققاً أرباحاً بحوالي ملياري دولار وبنسبة نمو طفيف لا يتجاوز 1.4%، مقارنة مع 2011. وتبدو البنوك اليوم متفائلة بعودة الطلب على التمويل للمشاريع التنموية العملاقة التي بدأت تظهر على أرض الواقع.



ويقول حمد المرزوق، رئيس بنك الأهلي المتحد ورئيس اتحاد المصارف: "أتوقع مع استمرار وتيرة المشاريع الحكومية المطروحة في 2013 و2014 أن يكون هناك زيادة جيدة في بعض القطاعات المنتجة مثل قطاع التشييد والبناء.. ونحن في الأهلي المتحد زاد التمويل لدينا للتشييد بحدود ١١% في ٢٠١٢".

ورغم نمو الطلب على الائتمان المصرفي بنسبة 5% فقط خلال العام الماضي, فإنه أعطى مؤشرات جيدة على تحسن في النشاط الاقتصادي خصوصا عند مقارنته مع نسبة نمو لم تتجاوز 1.6% في 2011.

وفي هذا الصدد، يقول عبدالله السميط، نائب رئيس المديرين العامين في بنك الأهلي الكويتي: "أتوقع أن يستمر النمو وسيزيد عن 5% إنه عندما تدخل البنوك في تمويل مشاريع التنمية المليارية المرتقبة.. والنمو المتوقع لن يقل عن 10%".

وحسب بيانات بنك الكويت المركزي وحتى نهاية ديسمبر 2012 تراجعت نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي بنسبة 2 في المئة مقارنة مع نهاية ديسمبر 2011 لتقارب الـ5%، بينما ارتفعت نسبة تغطيتها بالمخصصات لتصل إلى 95%, ومع أخذ الضمانات بعين الاعتبار تصل التغطية إلى 175%. وقطعت البنوك التي عصفت بها الأزمة المالية في 2008 أشواطا في التعافي.

ويقول ميشال العقاد، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج "نسبة القروض المتعثرة كانت قبل 3 سنوات 30% من إجمالي القروض والآن انخفضت إلى 10% وهذا تطور ضخم، والتغطية لهذه القروض أصبحت 145%".