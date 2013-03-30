صالح كامل: ملتقى الاستثمار السعودي السوداني ركيزة للتكامل الاقتصادي

انعقد في الخرطوم اجتماع المجلس المشترك لرجال الأعمال السعودي السوداني بهدف وضع الترتيبات الأخيرة للملتقى الاستثماري بين البلدين، والذي سيعقد في الثالث عشر من إبريل/نيسان بالعاصمة السعودية الرياض، حيث يأمل الطرفان في أن يكون الملتقى دفعاً للتكامل الاقتصادي، خصوصاً تنمية القطاع الزراعي الرامية لتفعيل مبادرة العاهل السعودي بتشجيع القطاع الخاص السعودي على الاستثمار الزراعي بالخارج لتأمين الغذاء للمملكة والعالم العربي.

وذكر رئيس الغرف التجارية الإسلامية، صالح كامل، أن الملتقى يهدف إلى تنمية استثمارات السعودية في السودان ليكون محركاً وداعماً للمزيد من الاستثمار، خصوصاً مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتحقيق الأمن الغذائي.

يشار إلى أنه تنامى مؤخراً حجم الاستثمارات السعودية بالسودان في القطاع الزراعي، حيث أنشأت مجموعة الراجحي عدداً من المشاريع الزراعية على أكثر من مئة ألف هكتار تستخدم أحدث تقنيات الري المحوري لإنتاج الحبوب بتمويل بلغ خمسة وخمسين مليون ريال سعودي مشاريع تجد الرعاية الكاملة من قيادتي البلدين.