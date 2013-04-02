مسعود أحمد: قرض "النقد" سيُمنح لمصر على مراحل

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد في مقابلة مع قناة "العربية"، أن قيمة القرض النهائية التي ستحصل عليه مصر سيكون بحسب احتياجاتها، مشيراً الى أنه في حال التوصل الى اتفاق, سيمنح القرض على مراحل على مدار سنتين.

وأضاف أحمد: "لقد بدأنا العمل مع مصر منذ عامين تقريباً، وتوصلنا إلى اتفاق مرتين لكن السلطات المصرية طلبت الحصول على المزيد من الوقت".

وأوضح مسعود أن وفداً من صندوق النقد الدولي سوف يصل إلى مصر غداً لمواصلة المحادثات، على أمل التوصل إلى اتفاق.

وحول قيمة القرض قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: "بالنسبة لقيمة القرض فسيتم تحديدها من قبل الفريق الذي يعمل مع السلطات، سيتم منح القرض على عدة مراحل على مدى فترة زمنية محددة، قد تصل بهذه الحالة إلى أكثر من سنتين، وذلك لدعم البرنامج الذي يتم تطبيقه".

وأكد مسعود أحمد أنه سيُعقد اجتماع لأعضاء صندوق النقد الدولي في 19 و20 من أبريل المقبل.